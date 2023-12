Improta: “Juliano è stato un esempio per molti. I ragazzi sono carichi e pronti a risalire in campionato”

Gianni Improta è stato ospite di Un Calcio alla Radio. L’ex azzurro ha raccontato aneddoti su Antonio Juliano, il capitano storico degli azzurri scomparso pochi giorni fa. Improta ha anche parlato del momento del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Juliano è stato il primo di noi napoletani a far sì che il tutto potesse diventare una favola. Lui è stato quello che per moltissimi anni ha avuto la possibilità di divertirsi nel suo lavoro, con molta severità nei suoi confronti. Lui è stato d’esempio per molti. Purtroppo, nella sua carriera da calciatore e dirigente non ha avuto la fortuna di raggiungere il risultato più ambito, quello dello scudetto. All’epoca non facevo ancora parte della prima squadra del Napoli e litigavo con i miei amici quando sostenevano che Rivera era più forte di Juliano, lui era un classico centro mediano e forte tecnicamente. Napoli? Ci voleva una vittoria ed è arrivata, i ragazzi si sono ulteriormente caricati e adesso si caricheranno di buon impulso anche in campionato per poter risalire la china”.