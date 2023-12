L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito della situazione legata a Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, il nigeriano si sente nuovamente al centro del progetto azzurro, in particolare da quando è arrivato Walter Mazzarri. Anche per questo, proseguendo, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il rinnovo è ad un passo. Un indizio decisivo è la presenza in città dell’agente Roberto Calenda. L’intento è quello di chiudere questa grana entro fine anno.