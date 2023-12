Ranieri: “Con Mazzarri il Napoli sta tornando a giocare bene. Posso parlare solo bene della città e dei napoletani”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa a proposito della partita di campionato Napoli-Cagliari.

“Ogni partita fa storia a sé, andiamo sul campo dei campioni d’Italia, una squadra di grandi campioni. Sono contento per Mazzarri che è tornato in quella città. Andremo a fare la nostra partita. Come si gioca contro gli azzurri? Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all’ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto. Nel 90, con lei in panchina, questa partita finì 1-2… Avevano lo scudetto sulle maglie. Ci attacchiamo a tutto. Me la ricordo bene quella partita. Che ricordi ha di Napoli? Una città meravigliosa con tifosi incredibili. Ho ancora tanti amici là, posso solo parlare bene di Napoli e dei napoletani. Lapadula? Oggi si è allenato a parte. Domani valuterò con il dottore. Lui dice di stare sempre bene, ma non glielo chiedo neanche più”.