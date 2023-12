Spalletti: “Napoli mi ha lasciato tantissime cose. Tra me e ADL tutto apposto, alcune cose è stato meglio lasciarle perdere…”

Luciano Spalletti ha parlato della sua avventura sulla panchina del Napoli ai microfoni di Tg Poste: “Napoli mi ha lasciato tantissimo. La loro passione, la loro partecipazione emotiva è servita per rimettere a posto quelle cose che durante un percorso lungo capita di sbagliare. Una città così piena d’amore rende tutto più facile, anche quando le cose non vanno come vorresti. Tutte le componenti hanno fatto un lavoro eccezionale che ci ha permesso di fare quel percorso bellissimo in cui tutti sono stati importanti. Tra me e il Presidente è tutto apposto, lui ha il suo ruolo, le sue idee grazie alle quali siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. E’ una persona capace e intelligente, le altre cose è stato meglio lasciarle perdere perchè potevano creare intralcio”.