SKY: Mazzarri valuta il ballottaggio Zanoli-Natan a sinistra

Per il match in programma domani sera contro il Braga, cruciale per il Napoli di mister Mazzarri per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, non dovrebbero esserci grosse novità di formazione.

Il mister ha già fatto intendere chi saranno i titolari, anche se sembra esserci la possibilità di un ballottaggio in difesa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore della squadra partenopea starebbe pensando anche alla mossa Zanoli, al momento in ballottaggio con Natan per il ruolo di terzino sinistro.