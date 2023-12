Fenomeno Girona, ecco illustrata la sorpresa della Liga

In un mondo calcistico dove vince di solito la squadra con il blasone più alto, le novità drizzano sempre all’occhio. Infatti la corazzata allenata da Miguel Angel Sanchez Munoz, conosciuto come Michel, sta stupendo tutti nella massima categoria spagnola. I catalani sono primi in classifica a 41 punti , a più 2 dai Blancos di Ancelotti. Il tecnico dei catalani però ha ammesso che il loro obiettivo non è quello di vincere il campionato, mettendo sicuramente pressione ai blancos e ai Blaugrana di Xavi che proprio ieri sera hanno ricevuto una grandissima lezione di calcio nel derby tutto al catalano. Il Girona , lo scorso anno, ha vinto la Segunda Division(Serie B spagnola) e adesso è la miglior debuttante di tutti i maggiori campionati europei. 3 anni fa il City Group, proprietà tra le altre del City, ne acquisì le prestazioni. Ma quell’anno il Girona fu relegato in Segunda Division. Nonostante questo suicidio calcistico, la società ha confermato Michel e adesso lo stesso tecnico sta facendo vivere dei sogni meravigliosi ai propri tifosi, e addirittura alcuni lo paragonano a Ranieri ed alla sua ex squadra : il Leicester