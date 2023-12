Roma, out Dybala: i tempi di recupero

La partita di Paulo Dybala, ieri sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è durata solo 25 minuti.

Il calciatore della squadra di Josè Mourinho ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco già a poco più della metà della prima frazione.

L’argentino nella giornata di oggi si è sottoposto ai consueti esami strumentali, anche se al momento in casa Roma traspare serenità e positività.

Infatti, come ha riportato Angelo Mangiante sul sito di Sky Sport, il numero 10 della Roma resterà ai box per circa 10 giorni, di conseguenza, salterà le partite contro Sheriff (Europa League) e Bologna, mentre dovrebbe tornare a disposizione per il big match del 23 Dicembre contro il Napoli di Mazzarri.