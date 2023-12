Juan jesus, difensore centrale del Napoli, ha risposto ad una domanda che gli aveva fatto un giornalista di Sky Sport sulla fase difensiva.

Ecco le sue dichiarazioni :

“Dobbiamo fare una riflessione generale, siamo ragazzi maturi e certe cose non devono succedere. Prendiamo goal di testa, come con Giroud e Gatti, ma dobbiamo essere più compatti e intelligenti. Tutti parlano di Kim, ma anche lui sta facendo fatica in Bundesliga.”