Frosinone-Torino, Massimi sospeso- la situazione

Non è un periodo roseo per le direzioni arbitrali. Ieri, durante la gara tra Frosinone e Torino , l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, è stato sospeso fino alla fine dell’anno. Il motivo è riconducibile all’occasione che poi ha portato al calcio di rigore per il contrasto fra Kaio Jorge e Buongiorno. L’arbitro della sezione di Termoli è stato richiamato al Var per un contrasto avvenuto a centrocampo tra Gelli e Ricci, giudicato falloso dal Var e poi dall’arbitro. Fatto simile, anzi identico, al contrasto tra Lobotka e Lautaro che poi ha portato al goal di Calhanoglou . In quel caso il Var non è intervenuto. Perché sarà intervenuto in questa situazione e non in quella?