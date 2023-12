Juventus- Napoli: colpa di Mazzarri se il Napoli non vince?

Tre giorni dopo il big match tra Napoli e Juventus, conclusosi 1-0 in favore della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ci sono delle valutazioni da fare.

In giro si è letto di tutto: “squadra senza carattere, il mister non riesce a trasmettere la giusta mentalità alla squadra”, ma è davvero così? C’è davvero qualcosa che si possa imputare a Mazzarri?

A Torino, all’Allianz Stadium, in campo è scesa una squadra che ha avuto un buon approccio, di personalità, che ha retto fisicamente e bene, forse per la prima volta da inizio stagione, entrambi i tempi regolamentari.

C’è qualcuno che pretendeva che il Napoli andasse a Torino a fare la “goleada“, come se dall’altro lato non ci fosse una squadra che chiude praticamente con 4 centrali, e che difende compatta lasciando pochissimo spazio, oltre ad avere la seconda miglior difesa del campionato e uno stratega della tattica sulla panchina.

Quindi cosa è mancato? Un po’ di incisività sotto porta, come testimonia il gol divorato da Kvaratskhelia, o una giocata su palla inattiva.

Cosa imputare ad un allenatore che appena arrivato si è trovato di fronte a sfide come Atalanta, Real, Inter e Juventus? Eppure non si è dato per vinto, la squadra lotta, anche se ci sono degli errori.

Probabilmente quest’anno non si vedrà il Napoli lottare per lo scudetto, ma di sicuro lo si vedrà lottare con orgoglio e dignità ogni domenica.