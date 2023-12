Con un comunicato, la SSC Napoli ha comunicato che Victor Osimhen è partito, di comune accordo con la società, per Marrakesh perchè è stato messo in lizza per il Pallone D’oro africano. L’attaccante nigeriano, da sapere la società, sarà presente nella rifinitura che poi precederà la sfida decisiva contro il Braga. Si auspica che l’attaccante nigeriano torni da Marrakesh vittorioso,anche se la concorrenza è veramente alta.