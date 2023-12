Il fratello di Higuain: “Massimo rispetto per Osimhen, ma mio fratello è un’altra cosa”

“Esprimo massimo rispetto per Vlahovic e Osimhen, entrambi ottimi attaccanti, ma mio fratello è stato di un’altra categoria”. Così si esprime Nicolas Higuain, ex agente di Gonzalo Higuain, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “La Juventus aveva manifestato il desiderio di avere Gonzalo già nel 2013. Non essendo in grado di soddisfare le richieste del Real Madrid, i bianconeri optarono per Tevez e mio fratello si trasferì al Napoli. Pertanto, nell’estate del 2016, dissi immediatamente all’allora direttore sportivo Paratici: se non avevate i soldi tre anni fa, come pensate di trovarli ora che mio fratello ha una clausola da 90 milioni a Napoli? La sua risposta fu categorica: fidati, abbiamo venduto Pogba e prenderemo Gonzalo.”