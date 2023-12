Walter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli su Mazzarri.

Ecco le parole del giornalista: “Mazzarri non ha la bacchetta magica e credo sia giusta dargli del tempo per lavorare bene e portare dei risultati. Il Napoli contro la Juve ha giocato bene per me, ha fatto ciò che doveva fare e mi è davvero piaciuto per quello che ha messo in campo”.