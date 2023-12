Sky – Natan in vantaggio su Zanoli, Osi c’è: le ultime di formazione

In vista della sfida cruciale di Champions League tra Napoli e Braga di domani sera, sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l’attacco del Napoli. Nonostante Mazzarri abbia detto di voler valutare il centravanti dopo il suo rientro domani dalla cerimonia del Pallone d’oro africano in Marocco, restano comunque basse le possibilità che il mister si privi del nigeriano. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra che quindi vince il ballottaggio con Zanoli, pronto a subentrare a partita in corso, e Juan Jesus centrale di difesa.

Ecco la probabile formazione di Sky Sport: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.