CorrSport – Cercasi il vero Kvara: tutti si aspettano il ritorno del georgiano

Kvicha Kvaratskhelia è l’ombra di se stesso.

Dopo una stagione da protagonista e da fuoriclasse assoluto, il georgiano deve ritrovare la qualità e la brillantezza con cui scaraventava ogni avversario sulla sua fascia di competenza. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, soffermatasi sul suo rendimento non certamente da vero Kvicha. Qualche dribbling di troppo, poco decisivo nei pressi dell’area di rigore, facilmente intuibile a tratti per terzini e difensori che ne raddoppiano e ne triplicano la marcatura per non dare spazio al suo ego artistico di farsi largo tra le schermaglie. Il Napoli ha bisogno del suo 77.