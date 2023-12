Il Napoli di Walter Mazzarri sta preparando la sfida di Champions League dei prossimi giorni contro il Braga. Gli azzurri dopo il riscaldamento iniziale si sono cimentati in torelli e lavoro tattico, prima di dividere il gruppo in due parti e svolgere lavoro aerobico e una serie di partitelle.

Ha svolto solo una sessione in palestra Kvicha Kvaratskhelia perché influenzato. Lavoro personalizzato in campo anche per Mario Rui e Cajuste, il primo in campo e l secondo in palestra.