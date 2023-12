SSC Napoli: “Abbiamo un obiettivo da centrare”, questo il messaggio in vista del Braga

Il Napoli dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus, tornerà in campo nella giornata di martedì allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di Champions contro il Braga. Gli azzurri hanno ancora la possibilità di conquistare la matematica qualificazione agli ottavi, un obiettivo che la squadra di Walter Mazzarri non può permettersi di fallire. “C’è un obiettivo da centrare. Nuovi avversari, stessa determinazione!”, ha scritto il club azzurro su Instagram per cercare anche di ricaricare l’ambiente.