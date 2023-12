Dall’Inghilterra – Mondiale 2034 in estate? La soluzione dell’Arabia Saudita

Dopo il 2022, l’Arabia Saudita è pronta a concedere il bis. Manca solo l’ufficialità della FIFA: i mondiali del 2034 si terranno nel paese mediorientale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail,i l principe saudita Abdulaziz bin Turki Al Faisal ha espresso la volontà del paese di ospitare il Mondiale anche in estate. “Non so ancora, a dire il vero – ha detto il principe – se giocheremo in estate o in inverno. Sicuramente stiamo studiando entrambe le opzioni, per vedere quale sia la migliore per ospitare la Coppa del Mondo. Che sia estate o inverno non ha importanza per noi, purché ci assicuriamo di creare l’atmosfera giusta per ospitare un evento del genere“.

Nella bella stagione bisogna fare i conti con il clima: la colonnina di mercurio arriva anche oltre i 50 gradi. Per questo motivo, i match della Saudi Pro League si tengono di sera. Una soluzione che non può essere garantita al Mondiale, specie nella prima fase. Interessante il commento del presidente della Federcalcio saudita Yasser al-Misehal: “Oggi ci sono molte nuove tecnologie che aiutano a rinfrescare o aggiungere condizionatori negli stadi, oltre al fatto che ci sono molte città del regno che godono di un’atmosfera davvero meravigliosa in estate“.

I condizionatori però risolverebbero il problema solo in parte, anche perché la FIFA rischia già di fare conti con le organizzazioni umanitarie. Le critiche nascono soprattutto dall’organizzare di un evento sportivo internazionale in un paese che negli ultimi anni ha fatto i conti più di uno scandalo legato ai diritti umani e alle minoranze sia religiose che civili. Insomma, per ora la soluzione migliore resta far svolgere l’evento in inverno per evitare ulteriori critiche e problemi logistici.