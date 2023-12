Si ferma Fabian Ruiz. L’ex centrocampista del Napoli oggi al Paris Saint Germain si è procurato una lussazione della spalla destra nel corso della sfida Le Havre-Psg. Il match, valido per la 14esima giornata di Ligue 1, si è concluso sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Sorride solo a metà, dunque, lo spagnolo: non sarà necessario un intervento chirurgico e ancora non è chiaro quanto tempo starà fuori. Ciò che è certo è che il 2023 di Fabian è finito.