Sabatini: “Juventus-Napoli? Gli azzurri sono un’incognita. Tra Osimhen e Vlahovic non esiste sfida”

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il momento di Napoli e Juventus in vista della partita di stasera tra le due compagini.

Ecco le sue parole a 1 Station Radio: “Che gara aspettarsi questa sera? Bella domanda… Credo sia una gara difficile da decifrare. La Juventus è abbastanza facile da fotografare, come momento, come condizione dei giocatori. Il Napoli, invece, no. Contro l’Atalanta c’è stata una grande speranza, confermata a Madrid e solo nel primo tempo contro l’Inter. Non so quale Napoli si vedrà questa sera, a Torino. La vera incognita, dunque, credo sia la squadra di Mazzarri. Il Napoli meritava di più contro i nerazzurri? Meritava di più. Nel primo tempo c’è stata una bellissima parata di Sommer, la traversa di Politano. Le occasioni ci sono state. Poi, il risultato ha offuscato un po’ tutto, le occasioni e la prestazione degli azzurri così come le decisioni del direttore di gara. Tuttavia, non so quanto il Napoli risentirà di una sconfitta per tre a zero”.

Poi Sabatini ha continuato: “Juve-Napoli sarà anche una sfida tra Vlahovic e Osimhen? E’ un duello che non esiste ormai da un anno. Osimhen ha preso il largo. È stato un duello soltanto l’anno precedente, con il dibattito su chi fosse il più forte. Da diciotto mesi a questa parte, però, il confronto non ha motivo di esistere. Il serbo è incapace di trovare continuità in fase realizzativa. Dovrà ritrovare fiducia, la stessa che ha acquisito Osimhen negli ultimi mesi. Vedremo se, questa sera, il nigeriano avrà raggiunto la condizione ideale”.