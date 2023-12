Corbo: “De Laurentiis? Cittadino onorario del mondo, incarna il meglio dei napoletani”

Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte per parlare di Aurelio De Laurentiis e del suo rapporto con il patron azzurro.

Di seguito le sue parole: “Mi ritengo amico di Aurelio De Laurentiis, ma devo restare fedele al mio mestiere, quello del giornalista e cronista obiettivo, quindi scrivo sempre ciò che penso. Secondo il presidente, solo chi imbroglia può vincere lo Scudetto due volte di fila? No, per carità.. Il Napoli ha vinto uno Scudetto senza ombre: è un evento storico. Ripetersi, però, è sempre più difficile. Non sono il cronista delle utopie, ma un giornalista che parla di cose concrete”.

Poi Corbo ha concluso: “Il presidente si diverte con queste battute perché è amareggiato, le cose non vanno bene e prova a sdrammatizzare. Deve sperare che il Napoli cambi, ma deve tornare a circondarsi di altri collaboratori, come fatto negli anni scorsi. Aurelio De Laurentiis non è napoletano, secondo qualcuno? Sì che è napoletano. Dei napoletani, ha il meglio: la fantasia e la simpatia. E’ un napoletano cittadino del mondo. Per la sua qualità di imprenditore, è cittadino onorario del mondo”.