Bruscolotti: “Juve-Napoli? Con l’Inter si è spenta la luce, vi dico che ne penso”

L’ex Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto a 1 Station Radio per rilasciare delle dichiarazioni in vista di Juventus-Napoli.

Di seguito le sue parole: “Che gara aspettarsi questa sera? Una partita equilibrata. La Juventus, quest’anno, fa un campionato a sé senza gli impegni di coppa. I bianconeri sono la solita squadra cinica, senza spettacolo ma concreta. La classifica dice tutto, è sempre la Juventus. Il Napoli, invece, sta crescendo e ci aspettiamo una prova convincente. Una Juve che bada al risultato ma che riesce sempre a portare a casa il risultato? Sono le squadre di Allegri. Max ha sempre detto di badare alla classifica a fine gara. Parliamo di una squadra che gioca per vincere, non per partecipare”.

Poi Bruscolotti ha continuato: “Questa sera sarà anche una sfida tra Allegri e Mazzarri, che hanno vissuto il periodo migliore, ormai, quasi un decennio fa? Sono scuole diverse. Quello di Mazzarri è un ritorno inaspettato. Ritornare a Napoli è stata una grande gioia per Walter. Ha fatto bene ed è legato alla città. Ho sempre sostenuto fosse la persona giusta per il Napoli. Con Mazzarri è un Napoli in guarigione? Mazzarri, ormai, ha la sua esperienza. Come dicevo prima, conosce l’ambiente, anche se avrà l’obiettivo di riportare il Napoli a livelli ottimali, soprattutto di condizione fisica. Fin dall’inizio ho dubitato della preparazione degli azzurri. Ci deve essere stato qualcosa che non andava. Anche contro l’Inter è stato un buon Napoli nella prima parte di gara. Poi, però, si è spenta la luce”.