Ponciroli: “È colpa di Garcia, vi svelo il suo errore più grande”

Il giornalista di TMW Radio Fabrizio Ponciroli, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale, analizzandone la situazione. In particolare, sono stati oggetto della sua riflessione i due allenatori che si sono susseguiti sulla panchina azzurra.

Ecco le sue parole: “Non credo che tutte le colpe siano di De Laurentiis, l’errore è stato di Garcia perché questa squadra era troppo bloccata. Non c’è stata intesa tra i giocatori e l’allenatore. Garcia ha voluto far passare il concetto del suo Napoli, questo è stato il più grande errore che potesse fare su una squadra meravigliosa”.

Poi Ponciroli ha parlato di Mazzarri: “Il tecnico toscano è stato certamente molto più astuto del francese, ha messo al centro della squadra giocatori come Kvara e Osimhen. Sicuramente ci sono stati tanti fattori, ma il vero errore lo ha fatto Garcia perché si vedeva fin da subito che voleva emergere lui. Doveva entrare in punta di piedi, ha voluto esagerare ma lo avevamo detto anche in estate, uno che è stato esonerato dall’Al-Nassr non poteva fare granché”.