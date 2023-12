SKY – Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

In vista della sfida di stasera tra Juventus e Napoli, Sky Sport ha pubblicato le probabili formazioni delle due squadre. I due club si presentano alla partita in situazioni diverse, con ambizioni e obiettivi diversi. Infatti, gli azzurri, nonostante lo scudetto cucito sul petto, arrivano al match al culmine di un periodo a dir poco complicato. Infatti, dopo l’esonero di Garcia e l’arrivo di Mazzarri, l’unica luce si è vista contro l’Atalanta, con la vittoria dei partenopei. Dopo, due sconfitte roboanti con Real Madrid ed Inter.

La Juventus invece arriva alla partita con i favori del pronostico, visto l’andamento dei bianconeri dall’inizio della stagione. I torinesi infatti, sono l’unica squadra riuscita a tenere testa all’Inter in questa prima parte di campionato. Proprio per questo, Mazzarri dovrà mandare in campo i suoi migliori undici.

Ecco la probabile formazione degli azzurri secondo Sky Sport: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.