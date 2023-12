Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione Fuorigioco. La storica firma della Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere sulla stagione azzurra in corso. “Sono triste perché dopo 3 mesi il Napoli deve già abbandonare quello che doveva essere l’obiettivo: la difesa dello Scudetto”, ha detto. “Dovremo accontentarci del quarto posto ma per me è un flop”.