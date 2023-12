CdS – Osimhen vuole togliersi uno sfizio contro la Juventus, il dato

Come riportato dal Corriere dello Sport Victor Osimhen non ha mai segnato all’Inter. Un tabù che sperava di sfatare domenica scorsa al Diego Armando Maradona. L’attaccante nigeriano ha un altro sfizio statistico in vista di Juve–Napoli da sfatare. Osimhen, infatti, non ha mai segnato in casa della Juventus. L’attaccante mascherato ha affrontato cinque volte i bianconeri con un totale di 4 successi a favore del Napoli realizzando 2 goal entrambi al Maradona. Mazzarri lo lancerà dal primo minuto come confermato in conferenza stampa.