CdS – Insigne-Lazio, possibile tentativo a gennaio? Il punto

Sarri e la società stanno studiando per portare alla Lazio l’ex attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il calciatore 33enne del Toronto vorrebbe tornare in Europa e sulle sue tracce ci sarebbe il suo ex mister, pronto a riabbracciarlo. Il problema principale riguarda il lato economico.

Come ricorda il Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli ha un contratto di 11 milioni tra cifra fissa e legata al marketing. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinunciare ad una parte dello stipendio che gli spetterebbe fino a giugno, un grande contributo dovrebbe pagarlo il club canadese e il resto la Lazio.