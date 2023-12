Juventus-Napoli, un big bianconero salta il match: il comunicato ufficiale

In vista della sfida tra Juventus e Napoli di stasera, la società torinese ha annunciato una notizia, riguardante i convocati bianconeri. Infatti, un calciatore della Juventus stasera non prenderà parte al match

Ecco quanto si legge nel comunicato: “Un altro grande big match è pronto ad andare in scena all’Allianz Stadium. Dopo Juve-Inter del 26 novembre scorso, i bianconeri sono pronti ad affrontare il Napoli. Fischio d’inizio in programma per venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20:45. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro i campani. Non sarà del match Weah, come si evince dalla lista ufficiale del tecnico livornese”.