ADL-Manfredi, trovata la soluzione per lo stadio? I dettagli del possibile accordo

Dopo il botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Manfredi, ci sono novità importanti per la questione stadio. Il patron azzurro, infatti, voleva acquistare il Maradona dal comune di Napoli. Secondo il presidente del club partenopeo, in caso di acquisizione dello stadio da parte sua, lo stabilimento diventerebbe tra i più belli d’Italia.

Nella giornata di ieri si è svolta la cerimonia per conferire a Spalletti la cittadinanza onoraria a Napoli. Per l’occasione, era presente anche De Laurentiis, che ha avuto modo di riavvicinarsi al sindaco Manfredi. Infatti, come riporta il Corriere Del Mezzogiorno, ci sono importanti sviluppi per quanto riguarda questa situazione.

Secondo il giornale, infatti, il Napoli non potrà acquistare lo stadio, ma potrebbe ottenerlo in affidamento per 50 anni. Nonostante l’ottima notizia, il quotidiano ipotizza che per un accordo definitivo ci vorrà ancora molto tempo. Questa soluzione, che era stata già proposta dal sindaco, permetterebbe a De Laurentiis e alla sua società di rinnovare finalmente il Diego Armando Maradona.