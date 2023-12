Bonanni: “Il Napoli deve vincere, saranno decisivi due azzurri”

Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio per parlare di Juventus-Napoli, sfida decisiva per le sorti delle due squadre.

Ecco le sue parole: “E’ fondamentale per il Napoli. E’ vero che anche senza i tre punti il posto Champions rimane lì, ma se non dovesse vincere si allontanerebbe ancora il terzo posto. Il Napoli deve provare a vincere a Torino o diventa dura anche dare un significato importante a questo campionato. Per la Juve è una partita da non perdere almeno”.

Poi ha continuato: “Kvaratskhelia e Chiesa sono entrambi fondamentali, ma stasera più che mai serve il vero Kvara. Servono giocatori che nell’uno contro uno ti creano la superiorità numerica. Mi aspetto una Juve che attende e riparte in contropiede, mentre il Napoli starà nella metà campo della Juve. Dietro però la Juve ha difensori che non ti permettono di muoverti e per Osimhen sarà dura. Ma Kvaratskhelia sarà decisivo nel bene o nel male. Palle da fermo decisive nel big match di questa sera, soprattutto per la Juve. Il Napoli non deve cascare nel tranello di andare sul fondo e fare cross, perché Osimhen finirà in mezzo a difensori grossi. Oggi saranno decisivi due azzurri in particolare: Politano e Kvaratskhelia”.