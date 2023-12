Di Marzio: “Il destino di Kvaratskhelia è in uno 5 migliori club al mondo”

Gianluca Di Marzio è stato intervistato a Geo Team, canale social sul calcio georgiano. Naturalmente, la domanda principale a un giornalista italiano non poteva che essere su Kvaratskhelia: “E’ un top player, ha avuto un impatto incredibile non solo sul Napoli ma in Serie A e nel calcio europeo. Sta crescendo, non sono d’accordo con chi dice che Kvara non è più efficace in questa stagione. Io penso che questo sia un anno molto difficile per lui e per il Napoli perchè Spalletti è andato via, ci sono stati dei problemi con Garcia. Questo è un anno in cui stiamo vedendo un Kvara diverso, con più carattere e credo che questa stagione possa completarlo e renderlo pronto il prossimo anno a diventare uno dei giocatori migliori in Europa. Non so se al Napoli o altrove, perché penso che il destino di Kvara sia al Real Madrid, al Manchester United o al Barcellona, in uno dei 5 migliori club del mondo”.