Tuttosport – Giuntoli vuole portare alla Juve due vecchi suoi collaboratori al Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli vorrebbe portare alla Juve altre 2 figure dello staff del Napoli. Si tratta di Pompilio e Micheli che potrebbero passare ai bianconeri nel 2024. La Juventus ha messo a disposizione di Giuntoli uno staff ben assortito, impreziosito dall’arrivo di Manna proprio dal Napoli. Quest’ultimo ha appena rinnovato il suo contratto e gode di grande stima da parte dell’ambiente. Giuntoli però vuole ricreare quel clima che c’era a Napoli e tornare a lavorare con i suoi due collaboratori. Pompilio potrebbe lasciare gli azzurri a prescindere dall’approdo o meno alla vecchia signore, avendo il contratto in scadenza nel 2024 e passato in secondo piano con l’arrivo di Meluso. Difficilmente invece ADL lascerà partire Micheli, considerato uno degli artefici delle scoperte di mercato azzurre in coppia con Leonardo Mantovani.