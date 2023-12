Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa la delicata sfida contro la Juventus che si terrà all’Allianz Stadium domani 7 dicembre alle ore 20:45. Il tecnico tornerà a parlare alla stampa dopo la tremenda sconfitta casalinga contro l’Inter. L’evento sarà molto importante per delineare come affrontare la partita e fare il punto della situazione. L’inizio di questa è previsto per le ore 11:15.