Marchesi: “la corsa scudetto ormai è andata, c’è un motivo valido”

Rino Marchesi, ex allenatore di Juve, Inter e Napoli. Ha rilasciato ai microfoni di Febbre a 90 in onda su Vikonos web/radio TV per parlare del momento del Napoli.

“Peccato per il ko del Napoli domenica. Avere 11 punti di distanza dalla capolista, esclude gli azzurri dalla lotta scudetto. I’Inter ha due squadre, sarà molto difficile recuperare il gap oltretutto, non ci sono solo i nerazzurri, ma anche la Juventus se sta bene, il Milan, potrebbe inserirsi nel discorso scudetto. Certo, se il Napoli avesse avuto Osimhen sempre a disposizione sarebbe stato differente, ad inizio stagione la squadra non ha trovato l’intesa con Garcia, sfortunatamente sono arrivati risultati negativi ed è stato sbagliato tutto. Venerdi a Torino sarà un’altra gara dificilissima, la Juve ha recuperato giocatori importanti, sarà difficile per il Napoli, che di solito è abituato a tenere palla e a concludere in porta, non dovrà strafare. Anche perché la Juventus si difende bene e colpisce in contropiede, gli azzurri stanno lasciando dei varchi che lo scorso anno erano impensabili. Ho allenato Diego, lui faceva la differenza e ti cambiava il volto di una squadra, ma devo dire che, con i dovuti paragoni, l’assenza di Kim è importantissima per gli azzurri. Il coreano in certi momenti è stato determinante, tutto il reparto difensivo azzurro con lui aveva una solidità che oggi, invece, non esiste più.