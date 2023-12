Juventus-Napoli sarà diretta da Orsato. La designazione completa del match

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la gara di campionato Juventus-Napoli, che andrà in scena il giorno venerdì 8 dicembre alle ore 20:45. Per l’occasione, è stato chiamato a dirigere l’incontro l’esperto Daniele Orsato della sezione di Schio. Ad aiutarlo ci saranno i guardalinee Peretti e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var sarà presieduto da Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Paganessi.

