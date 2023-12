L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla prestazione contro l’Inter del difensore brasiliano Natan. Secondo il quotidiano gira e rigira, si torna sempre sullo stesso discorso. Con un utile di bilancio di 80 milioni di euro è impensabile sostituire un fenomeno come Kim con una promessa come Natan che necessitava di mesi e pazienza per adattarsi al calcio italiano. Natan è il simbolo del mercato gestito da Micheli e Meluso dove non si è voluto assaltare i vari Kilman, Danso e Le Normand, costringendo il Napoli ad affidarsi alle riserve Juan Jesus e Ostigard. Natan è in un ruolo più grande del suo. Appena il livello cresce, come con Real e Inter, lui va in tilt”.