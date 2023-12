L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni post infortunio di Mathias Olivera. Secondo il quotidiano sono giorni difficili per Olivera, il quale si è infortunato duramente al ginocchio contro l’Atalanta. Il difensore uruguaiano potrebbe stare fuori dal campo fino a febbraio. Nonostante l’operazione sia stata scongiurata, attualmente e condizioni non sono delle migliori. Infatti il Napoli azzurro valutando di intervenire in difesa nel prossimo mercato di gennaio.