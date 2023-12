L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli in vista del match di venerdì sera contro la Juventus. Secondo il quotidiano venerdì sera ci sarà il match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium. In vista del match di venerdì ci sono buone notizie per Walter Mazzarri dall’infermeria. L’allenatore recupererà Zanoli e Zielinski. Il problema accusato in Nazionale ha escluso il polacco dai titolari contro l’Inter. Nei prossimi giorni avrà modo di recuperare la forma in vista del big match di Torino.