TMW – Il Napoli per il centrocampo segue Vermereen, per lui l’Anversa chiede una cifra di 25 milioni per farlo partire

Il Napoli ha un occhio sempre vigile al mercato, cercando in ogni modo di migliorare la formazione campione d’Italia con altri innesti di livello. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il club azzurro ha messo nel mirino un calciatore belga, il suo nome è Arthur Vermereen, centrocampista dell’Anversa, che può giocare anche da mediano. Il giovane è un classe 2005, due giorni fa per la prima volta ha indossato in Champions la fascia da capitano, e ha anche esordito meno di 2 mesi fa con la nazionale maggiore dei ‘Diavoli Rossi’. Su di lui ci sono tantissime squadre top in giro per l’Europa, al primo posto troviamo il Barcellona, così come l’Arsenal, con i gunners già pronti a presentare per lui un’offerta di 15 milioni di euro. Al momento oltre alla concorrenza anche il prezzo del cartellino è alto, per il gioiellino l’Anversa chiede almeno 25 milioni di euro, ma a fine stagione il prezzo potrebbe salire ancora di più considerando la possibilità di giocare l’Europeo a giugno.