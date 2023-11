Modugno: “Osimhen sposta gli equilibri, la voglia è tanta, potrebbe partire titolare contro l’Inter domenica”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato di Victor Osimhen, della sua condizione e del possibile ritorno dal 1′ nella sfida con l’Inter. Il nigeriano non parte titolare da quasi due mesi col club azzurro, le ultime due le ha giocate dalla panchina, ma sta ritornando in forma. Queste le sue parole: “Osimhen assente da quasi due mesi, ma il Napoli può contare su altri due centravanti, che ogni volta fanno il loro dovere. Ieri lo ha fatto Simeone che ha sfruttato la sua occasione, così come è riuscito a fare fino ad ora Raspadori. Osimhen però è di un’altra dimensione, averlo sposta gli equilibri, e questo lo dicono già i numeri. La sua condizione sta crescendo, ecco perché ieri Mazzarri ha scelto di inserirlo a inizio secondo tempo. Le gambe cominciano ad esserci, ha una fisicità devastante e una muscolatura a cui bisogna fare attenzione. Circa 50 giorni fuori, adesso sta meglio, la voglia è enorme, e contro l’Inter potrebbe partire dal primo minuto. Oggi non ci sono indicazioni da questo punto di vista, la squadra è rientrata alle 4.30 e Mazzarri, come succede di solito, ha concesso ai calciatori un giorno di riposo. L’obiettivo è presentare contro l’Inter la rosa migliore, il Napoli è costretto a vincere e con Osimhen aumentano le possibilità degli azzurri. Lui sta meglio e per questo si candida a partire dall’inizio con l’Inter”.