Impallomeni: “Ieri il Napoli molto bene tra primo e secondo tempo, ci sono miglioramenti, ma da rivedere la fase difensiva”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso del programma Maracanà. Si è parlato della sfida del Napoli di ieri sera contro il Real Madrid, e degli errori commessi che non dovranno ripetersi in campionato contro l’Inter. Queste le sue parole: “Il Napoli ha giocato molto bene a cavallo tra primo e secondo tempo, peccato perché poteva finire con un risultato diverso la sfida. Ci sono stati dei miglioramenti, ma c’è una fragilità in difesa che preoccupa. Natan non mi sembra così saldo, neanche nelle letture. Per il resto ho visto un Napoli rivitalizzato, ma quando perde la palla non sta bene questa squadra. Contro l’Inter è una partita aperta, ma contro l’Inter tutti questi errori individuali non te li puoi permettere. Quello di domenica è uno scontro diretto, ma il Napoli ai suoi tifosi vorrà dimostrare di essere un altro tipo di squadra. E vedo Osimhen partire dal 1′, per questo l’Inter deve stare molto attenta”.