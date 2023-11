Mazzarri non doveva essere in panchina ieri. Aveva 38,5 di febbre e il medico glielo aveva sconsigliato

Il Napoli ieri ha mostrato tanta grinta al Bernabeau contro il Real, come il suo tecnico Walter Mazzarri che nonostante non stesse benissimo ha voluto ugualmente seguire la sua squadra in panchina, dispensando continui consigli e vivendo la partita a pieno come è solito fare. Ne parla Il Mattino nella sua edizione odierna: “Mazzarri si porta dietro un po’ di grattacapi e dilemmi, anche fisici. Da due giorni ha la febbre a 38,5 e il medico gli aveva consigliato di non andare in panchina. Figuriamoci però se il demone che è in lui si faceva scoraggiare”. Anche i calciatori hanno dimostrato grande attaccamento alla causa e al mister quando dopo il goal di Anguissa sono andati tutti verso la panchina e si sono abbracciati tra di loro e con l’allenatore a dimostrazione del grande feeling ritrovato.