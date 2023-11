Padovan: “Il Napoli può battere l’Inter. Simeone? Sa mettersi a disposizione”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

Che prestazione è stata quella del Napoli?

“Nonostante il ko è una squadra che sta bene. Sono stati errori individuali che l’hanno condannata. Ha giocato alla pari col Real almeno per un ora. Il Real è più forte, quindi ci sta. Credo che il Napoli che affronterà l’Inter sarà ritrovato, determinato, rivitalizzato da Mazzarri. Sono convinto che farà una buona partita e può anche vincerla”.

Osimhen dal 1′ con l’Inter?

“Credo sia il fuoriclasse del Napoli, però non so se sia ancora al 100%. Non mi pare, non so se possa giocare ancora due tempi, vanno valutate le sue condizioni. Ma me lo aspetto in campo, con lui cambia il Napoli”.

Simeone ha giocato molto bene, non meriterebbe una squadra che gli dia sempre la titolarità?

“È un ottimo attaccante, è un giocatore molto ubbidiente, sta bene a Napoli e lavora per il bene della squadra. Si mette sempre a disposizione. Ha fatto una scelta, ma per l’età che ha e tutto il resto merita qualche altro palcoscenico, per giocare titolare”.