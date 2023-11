Pompei, il sindaco: “Mai parlato con De Laurentiis ma siamo disponibili a riceverlo”

Carmine Losapio, sindaco di Pompei, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda sul Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della volontà di Aurelio De Laurentiis di fare uno stadio a Pompei qualora il comune non gli vendesse lo stadio Diego Armando Maradona.

“Stadio del Napoli a Pompei? Abbiamo un complesso sportivo che non è mai stato completato, De Laurentiis lo conosce anche. È adiacente al confine con gli scavi. Sarebbe, naturalmente, un piacere, ma non ne ho mai parlato con De Laurentiis. Siamo accoglienti e disponibili con tutti e lo saremo anche con De Laurentiis e i tifosi del Napoli. C’è un area di 100mila metri quadrati, ma la sede del campo è già realizzata. Non fu completato quel campo perchè stavamo facendo una manifestazione d’interessi. Se De Laurentiis è interessato siamo disponibili a riceverlo”.