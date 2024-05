Nella giornata di ieri, il docufilm celebrativo dello scudetto del Napoli Sarò con Te raggiunge, secondo MyMoves, un incasso di 36mila euro a sala per un totale di 465mila euro. La pellicola raggiunge la vetta per incassi nella classifica nazionale anche grazie all’attaccamento dei tifosi alla maglia soprattutto in una stagione complicata come questa.