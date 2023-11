Marchetti: “Tra un mese Zielinski è libero di firmare con chi gli pare. In Italia ci sono Inter e Juventus”

Piotr Zielinski è un punto fermo del Napoli da quasi 8 anni e anche con l’arrivo di Mazzarri nulla è cambiato. Per amore di Napoli e del Napoli l’estate scorsa ha rinunciato ad una ricca offerta dall’Arabia e tutto faceva pensare che la firma sul rinnovo sarebbe arrivata in tempi brevi. Invece sono passati 4 mesi e di rinnovo non se ne parla quasi più. Tra un mese, visto il contratto il scadenza nel 2024, potrà accordarsi con chi vuole ma la sua priorità resta il Napoli come ha sempre dichiarato. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato di questo a Radio Marte: “Tra un mese può firmare con chi vuole, in Italia le più accreditate sono Inter e Juventus. Nel nostro campionato sono le uniche che possono garantirgli un ingaggio di livello, ma ci sono tante squadre interessate al polacco in tutta Europa. E’ un peccato che il Napoli non abbia trovato un accordo con il calciatore. Il suo cartellino è stato da tempo ammortizato ed evidentemente il Presidente fa altri ragionamenti ora. Perderlo significa spendere soldi per acquistare il suo sostituto, non sarebbe meglio tenerlo?”