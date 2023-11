Anguissa promosso dai quotidiani. Le pagelle del centrocampista

Uno dei calciatori del Napoli che maggiormente è emerso nel corso di Real Madrid-Napoli è André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense è partito in difficoltà, ma si è rifatto nella ripresa siglando il gol del 2-2 e giocando un ottimo secondo tempo. A premiare i suoi sforzi sono stati anche i quotidiani, che nelle consuete pagelle gli hanno assegnato dei voti mediamente alti. Il voto più alto è quello de Il Corriere dello Sport che gli assegna un 7 dicendo che: “Non lo vedi per un tempo perché cade nella trappola di Diaz. Soffre Bellingham e Kroos ma si inventa il 2-2. Come la luce del bolide che scaglia”. 6,5 invece sia per Il Mattino che per La Gazzetta dello Sport. I primi sottolineano che: “Dr Jekyll e Mr Hyde. Fino ad allora impalpabile, poi risorge in tutto”, mentre i secondi: “Nella ripresa mostra i muscoli come Hulk e spacca il muro Real”.