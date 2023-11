Landoni: “Ieri il Napoli ha sprecato un’occasione. Meret? Non lo colpevolizzerei troppo”

Carlo Landoni, giornalista di SportMediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La partita di ieri? È un’occasione sprecata. Al Real Madrid mancavano 8 calciatori, il Napoli aveva l’occasione di portare a casa un pareggio che gli avrebbe regalato la qualificazione. Però quando il Real Madrid ha accelerato non c’è stata partita. Meret si è preso delle responsabilità, però non lo colpevolizzerei tanto. Perché nel secondo tempo c’è stato un contropiede gestito malissimo da Kvaratskhelia. Negli ultimi 20 minuti di partita il Real Madrid ha tirato 11 volte in porta, il Napoli 1. Nel Real Madrid c’è Bellingham che è illegale e vale 3/4 di squadra. Quando giochi contro il Real Madrid al Bernabeu devi giocare al 100%. Il Real con la qualità che ha può giocare anche al 50%. Mazzarri dopo lo ha sottolineato che ci sono stati degli errori di inesperienza. Se vai in vantaggio con Simeone non puoi prendere gol un minuto dopo, vuol dire che mentalmente non sei connesso con la partita”.

“La sostituzione di Simeone? Andava recuperato Osimhen con minuti di gioco. Io pensavo partisse dall’inizio. Quasi tutti abbiamo sbagliato pensando che iniziasse titolare. C’era il timore potesse farsi male perché è appena rientrato e ha i muscoli un po’ fragili. Mazzarri ha ragione dicendo che deve ricostruire la squadra. Ha poco tempo. Non vediamo gli allenamenti, ma abbiamo chiesto a Di Lorenzo se c’è un problema di condizione fisica e ha detto di no. Kvaratskhelia? C’è bisogno che l’allenatore gli dia qualche altra possibilità di gioco, è sempre uno contro uno o uno contro due. Dietro l’assenza di Kim è pesantissima. Le prossime partite del Napoli? Credo che ci sia un vantaggio per il Napoli e per Mazzarri, a parte Inter e Juventus le altre dietro vanno ad un passo lento. Se il Napoli torna con Mazzarri, credo che possa centrare l’obiettivo quarto posto e possa arrivare agli ottavi di Champions League”.