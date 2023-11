Domenica la prima del Mazzarri bis al Maradona: alla prima partita da ex fu accolto così

Domenica sera andrà in scena al Maradona il big match Napoli-Inter, due squadre allenate dall’attuale tecnico azzurro Mazzarri. Ritorniamo al passato per ricordare come fu accolto l’allenatore toscano alla prima da ex al vecchio San Paolo nel lontano 2013-2014 in Napoli-Inter. Partiamo dalla Curva B che accolse Mazzarri come un grande regista “senza inchiostro”, autore di una delle cavalcate più spettacolari del Napoli post fallimento. Invece la Curva A scelse di accogliere il tecnico come un “traditore”, il quale decise di andarsene proprio quando il suo Napoli era arrivato all’apice della Serie A e iniziava a imporsi anche in Europa.

(In allegato le foto degli striscioni, a sinistra Curva B e a destra Curva A).

Come sarà riabbracciato domenica il tecnico toscano stavolta nuovamente dalla parte degli azzurri?