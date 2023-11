Juventus-Napoli, la svolta per porre fine alla pirateria, ecco cosa prevede

La Gazzetta dello Sport ricorda il Decreto Legge Caivano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, il quale prevede una fine alla pirateria. Una lotta della quale la Lega Serie A è partecipe in prima linea insieme al suo ad Luigi De Siervo. La piattaforma necessaria a bloccare i siti illegali sarà operativa a partire dal 7 dicembre, giorno in cui si giocherà Juventus-Napoli. Secondo i conti di broadcaster e Serie A, la pirateria online arreca al calcio italiano ogni anno è pari a 350 milioni di euro. La piattaforma è stata oggetto di diversi test da parte dell’AgCom nei giorni scorsi. Quando sarà pienamente operativa, consentirà di bloccare gli indirizzi IP illegali entro mezz’ora dalla loro individuazione e consentirà alle autorità competenti di risalire alle persone che fruiscono illecitamente dei contenuti. Cosa si rischia? Denunce penali e in multe, ma la legge ha anche la finalità di proteggere chi utilizza i siti pirata: fornendo i propri dati a un servizio illegale e compromettendo i propri dispositivi, rischia infatti di diventare oggetto di truffe.